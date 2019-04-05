Санкт-Петербург, 6 апреля, 2019, 00:25 — ИА Регнум. Следственный комитет России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина проведет проверку в связи с ситуацией вокруг Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН, защитную территорию которой пытаются застроить жилыми домами. Результатом проверки может стать возбуждение уголовного дела. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание Пулковской астрономической обсерватории

СКР заинтересовался угрозой обсерватории со стороны жилого комплекса «Планетоград» в связи с публикациями в средствах массовой информации. Напомним, ИА REGNUM неоднократно в 2017—2019 годах рассказывало о тревожной ситуации вокруг ГАО РАН.

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Космическая фикция: бой за Пулковскую обсерваторию продолжается

Как отметила Светлана Петренко, в публикациях СМИ говорится о многочисленных протестах градозащитников и о том, что строительство жилых домов сделает невозможным астрономические наблюдения в Пулковской обсерватории, приведет к сокращению ее научной деятельности.

«Председатель СК России поручил провести проверку изложенных доводов, проанализировать нормативные правовые акты, регламентирующие указанную сферу, законность и объективность ранее принятых решений органов власти, касающихся статуса территорий обсерватории. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявила официальный представитель СКР.

Пулковская обсерватория была основана в 1839 году на Пулковских высотах к югу от Петербурга и вошла в историю мировой астрономии. Это одна из немногих северных обсерваторий в мире. Еще до революции вокруг обсерватории была образована защитная парковая зона, в которой было запрещено любое строительство без согласования с учеными. Советская власть не только подтвердила этот царский указ, но и расширила защитную зону. Даже в «лихих» 1990-х годах никто не посмел покушаться на эту территорию.

Однако несколько лет назад российская компания Setl City вместе с израильской фирмой Morgal Investments вознамерилась возвести тут большой жилой комплекс «Планетоград». Предполагалось, что к 2030 году там возведут 1,5 млн кв. метров жилых площадей. Позднее Setl Group заявила о сокращении площадей до 340 тыс. кв. метров, которые, по мнению специалистов, все равно уничтожат наблюдения за звездами из-за светового загрязнения неба. Через суд противники застройки из числа ученых и градозащитников пытаются отстоять территорию ГАО РАН от застройки, а также проводят массовые акции протеста.

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5 июня 2018 года президиум РАН принял решение о постепенном сворачивании астрономических наблюдений с Пулковских высот под Петербургом. Это решение подверглось резкой критике со стороны научного сообщества и градозащитников. Некоторые называли позицию академиков предательством науки и подчеркивали, что переносить наблюдения из Пулково просто некуда.

Национальный комитет ICOMOS России признал негативное воздействие ЖК «Планетоград» и других комплексов у Пулковской обсерватории на объект культурного наследия «Санкт-Петербург и связанная с ним группа памятников», охраняемый ЮНЕСКО.