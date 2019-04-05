Бенгази, Ливия, 5 апреля, 2019, 23:24 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш покинул Ливию «с тяжестью на сердце», 5 апреля передает агентство Reuters.

U.S. Mission Photo Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

«Я покидаю Ливию с тяжестью на сердце… Я всё ещё надеюсь, что можно избежать кровавой конфронтации в Триполи», — сообщил Гутерреш в «Твиттере».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля ЛНА Халифы Хафтара осадила столицу «международно признанного» правительства Фаиза Серраджа. Гутерреш не смог провести переговоры с Серраджем и ограничился встречами в Бенгази и Тобруке.

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