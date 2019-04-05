Тверь, 5 апреля, 2019, 22:33 — ИА Регнум. «Россельхозбанк» намерен расширять свою работу в Тверской области. Об этом говорилось на встрече губернатора Игоря Рудени с председателем правления «Россельхозбанка» Борисом Листовым в Москве 5 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Основной темой встречи стало сотрудничество региона и «Россельхозбанка» в развитии агропромышленного комплекса региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Встреча губернатора Игоря Рудени с председателем правления «Россельхозбанка» Борисом Листовым

«Тверская область активно взаимодействует с «Россельхозбанком». Наши производители позитивно отзываются о совместной работе с вами, особенно малый и средний бизнес, который чутко реагирует на все нововведения. Также в регионе работают несколько крупных партнеров банка — предприятия «АгроПромкомплектация», «Коралл», ЗАО «Калининское», птицефабрика «Верхневолжская», Николаевская ферма», — сказал Игорь Руденя.

Борис Листов отметил, что «Россельхозбанк» планирует расширять свою работу в регионе.

«Банк готов в полном объёме финансировать сельхозтоваропроизводителей Тверской области. В частности, мы заинтересованы в реализации новых проектов, направленных на развитие мясного и молочного животноводства, как перспективных сегментов АПК региона. Также в фокусе — всесторонняя поддержка малых форм хозяйствования и фермерского движения», — обозначил председатель правления банка.

На встрече также обсуждались перспективные направления сотрудничества. В их числе расширение присутствия банка в Тверской области через многофункциональные центры предоставления госуслуг. Игорь Руденя отметил, что на базе МФЦ можно создать рабочие места для сотрудников банка, что позволит непосредственно на территориях работать с малым и средним бизнесом в АПК, оформлять заявки и кредиты. Еще одним направлением работы является презентация потенциала Верхневолжья предпринимателям, заемщикам, клиентам банка, которые могли бы рассмотреть вопрос о размещении своих производств в Тверской области. На встрече также обсуждались возможности расширения направлений кредитования банка, в том числе в сфере турбизнеса.

Отметим, что с 2000 года Тверской филиал «Россельхозбанка» выдал кредитов на сумму свыше 104 млрд рублей, из них 85 млрд рублей — заемщикам АПК. За три месяца 2019 года на проведение сезонных работ банк предоставил 282 млн рублей.