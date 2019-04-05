Пекин, 5 апреля, 2019, 22:21 — ИА Регнум. На днях Центральное телевидение Китая (CCTV) показало новую систему направленного энергетического оружия, известную как китайская лазерная пушка. Об этом пишет военный новостной ресурс Defence Blog.

Цитата из к/ф «Звездные войны». реж Джордж Лукас. США Лазерное оружие

Детали нового оружия не раскрывались, однако известно, что система предназначена для мгновенного уничтожения целей у береговой линии. Речь идет о малых катерах и беспилотных летательных аппаратах.

Данная лазерная пушка может быть использована против асимметричных угроз низкого уровня и будет стоять на вооружении военно-морского флота НОАК. Новая система имеет изменяемый уровень мощности, чтобы иметь возможность только ослепить подозрительное судно, а также при необходимости физически уничтожить цель.

Китай уделяет большое внимание разработкам оружия на новых физических свойствах. В настоящее время полным ходом идут испытания электромагнитной пушки (рельсотрона), установленной на танковый десантный корабль Haiyangshan. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.