Китай показал новую лазерную пушку
Пекин, 5 апреля, 2019, 22:21 — ИА Регнум. На днях Центральное телевидение Китая (CCTV) показало новую систему направленного энергетического оружия, известную как китайская лазерная пушка. Об этом пишет военный новостной ресурс Defence Blog.
Детали нового оружия не раскрывались, однако известно, что система предназначена для мгновенного уничтожения целей у береговой линии. Речь идет о малых катерах и беспилотных летательных аппаратах.
Данная лазерная пушка может быть использована против асимметричных угроз низкого уровня и будет стоять на вооружении военно-морского флота НОАК. Новая система имеет изменяемый уровень мощности, чтобы иметь возможность только ослепить подозрительное судно, а также при необходимости физически уничтожить цель.
Китай уделяет большое внимание разработкам оружия на новых физических свойствах. В настоящее время полным ходом идут испытания электромагнитной пушки (рельсотрона), установленной на танковый десантный корабль Haiyangshan. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.