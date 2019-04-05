Стела воинам-освободителям в Ростове-на-Дону мешает благоустройству
Ростов-на-Дону, 5 апреля, 2019, 17:49 — ИА Регнум. Охранный статус памятника-стелы «Воинам — освободителям Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» мешает региональным властям благоустроить территорию Театральной площади. Объект планируется лишить охраняемого статуса, а затем высадить вокруг него деревья.
Вопрос инициировал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Иван Грунский. Решение уже получило одобрение членов Общественного совета по вопросам культурного наследия.
«Включение стелы в число охраняемых памятников нецелесообразно. Она не представляет никакой исторической или художественной ценности. Интерес, как историческое место, представляет сама площадь, которую нужно сохранить и поддерживать в хорошем состоянии», — считает руководитель ростовского отделения Всероссийского общества защиты памятников Александр Кожин (цитата donnews.ru).
Член Общественного совета по вопросам культурного наследия Александр Сушков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что стела не является памятником, так как с момента его установки прошло менее 40 лет.
Напомним, стела воинам-освободителям была открыта 8 мая 1983 года — к 40-летию освобождения Ростова-на-Дону. Сегодня это одна из самых узнаваемых достопримечательностей города-миллионника.