Ростов-на-Дону, 5 апреля, 2019, 17:49 — ИА Регнум. Охранный статус памятника-стелы «Воинам — освободителям Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» мешает региональным властям благоустроить территорию Театральной площади. Объект планируется лишить охраняемого статуса, а затем высадить вокруг него деревья.

Иван Шилов ИА REGNUM Стела воинам-освободителям в Ростове-на-Дону

Вопрос инициировал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Иван Грунский. Решение уже получило одобрение членов Общественного совета по вопросам культурного наследия.

«Включение стелы в число охраняемых памятников нецелесообразно. Она не представляет никакой исторической или художественной ценности. Интерес, как историческое место, представляет сама площадь, которую нужно сохранить и поддерживать в хорошем состоянии», — считает руководитель ростовского отделения Всероссийского общества защиты памятников Александр Кожин (цитата donnews.ru).

Член Общественного совета по вопросам культурного наследия Александр Сушков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что стела не является памятником, так как с момента его установки прошло менее 40 лет.

Напомним, стела воинам-освободителям была открыта 8 мая 1983 года — к 40-летию освобождения Ростова-на-Дону. Сегодня это одна из самых узнаваемых достопримечательностей города-миллионника.