Москва, 5 апреля, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Слова руководителя Роструда Всеволода Вуколова о том, что рост безработицы в РФ связан с увеличением суммы соответствующего пособия, провокационны, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 5 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

«Утверждение, мягко говоря, некорректно, а если говорить чётко, то оно просто провокационно и обидно, если не оскорбительно, для людей, которые находятся в очень тяжёлом экономическом положении, — сказал Бузгалин. — И таких людей в России десятки миллионов. Проблема в том, что в стране существует скрытая безработица, и до настоящего времени затраты на регистрацию в качестве безработного были намного выше, чем возможный эффект от получения пособия по безработице».

При этом Бузгалин уточнил, что минимальные шаги по повышению этого пособия в РФ привели к тому, что регистрироваться качестве безработного стало легче, что отчасти помогает выживать тем, у кого нет работы.

«Принципиально важным является то, что в мире сложилась ситуация, когда на рынке труда распространена частичная занятость, — сказал экономист. — Деятельность людей, принадлежащих к так называемому прекариату, классу исключенных. В результате человек время от времени имеет случайные заработки без социальных гарантий, без профсоюза, без политического представительства, без уверенности в завтрашнем дне. Фактически эти люди являются безработными, так как лишь иногда получают возможность подзаработать. Причём это касается не только низкоквалифицированных, малограмотных или пьющих, но и значительной части образованной молодежи, людей пожилого возраста».

Кроме того, экономист согласился с тем, что в словах Вуколова, возможно, содержится намёк на распространённое либеральное клише, согласно которому пособие по безработице якобы способствует укоренению иждивенческих настроений.

«Есть старый «добрый» тезис о том, что нет бедных, а есть ленивые, — сказал Бузгалин. — Его сторонники исходят из того, что рынок каждому активному, предприимчивому и трудолюбивому человеку обеспечивает возможность получения достойного дохода. Этот тезис и практически, и теоретически не выдерживает никакой критики. Во-первых, наличие резервной армии труда, то есть безработных, есть закон капитализма, который теоретически обоснован и практически подтверждён сотнями лет существования капитализма во всех странах мира. В тех странах, где есть серьёзное социал-демократическое регулирование, безработица парируется общественной занятостью и пособиями».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью ТАСС глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что с начала года в РФ отмечается хотя и незначительный, но устойчивый прирост количества безработных.

«В среднем порядка 1% в месяц. Полагаю, такая тенденция связана с увеличением пособия по безработице с 2019 года», — сказал Вуколов.