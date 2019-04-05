Москва, 5 апреля, 2019, 14:13 — ИА Регнум. В Кремле ознакомились с докладом Росстата о том, что треть российских семей не могут позволить себе новую пару сезонной обуви, президент России Владимир Путин введен в курс дела. Об этом сообщил пресс-секретарь российского государства Дмитрий Песков 5 апреля.

Винсент Ван Гог. Пара ботинок

Он также отметил, что с докладом ведомства в Кремле внимательно ознакомились.

«Были, оказывается, и раньше такие изыскания. […] Почему речь идет именно об обуви?» — задался вопросом Песков.

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Разъяснение Росстатом данных о нехватке денег на обувь подвергли критике

«Я бы всё-таки не склонялся к тому, чтобы использовать эти исследования с прикладной точки зрения, они больше носят академический характер», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля Росстат обнародовал итоги опроса российских семей об их финансовом положении, где указывалось, что 35,45% опрошенных признались в невозможности обеспечить каждого члена семьи новой парой обуви к очередному сезону. В Кремле попросили у статистического ведомства разъяснений на этот счёт.

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В ответ на это статистики подчеркнули, что данное исследование является «одним из самых репрезентативных и глубоких», а его методика разрабатывалась «совместно с лучшими экспертами страны и в сотрудничестве с Высшей школой экономики». В рамках исследования было опрошено 60 тысяч домохозяйств, при этом интервью «проводились с каждым из членов семьи и занимали не меньше часа-полутора».