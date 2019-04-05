Москва, 5 апреля, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Совет депутатов муниципального района Академический Москвы отклонил проект планировки территории под строительство новой Коммунарской линии метро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил муниципальный депутат Совета депутатов района Академический, президент национальной ассоциации благотворительных организаций Нодари Хананашвили.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Он отметил, что Совет депутатов района Академический направит в окружную Градостроительно-земельную комиссию Москвы предложение отклонить проект планировки территории под создание новых участков метро.

По его словам, в первую очередь, жителей лишили самого права на информацию — проект уже утвержден ГЗК Москвы, однако нет технических данных по строительству коммуникационных перекладок и деталей других предстоящих изменений инфраструктуры района на период строительства.

Кроме того, строительство новых участков метрополитена в разы увеличит нагрузку на Калужско-Рижскую линию метро от станции «Академическая». Проведение новой ветки сделает зону Калужско-Рижской линии метро транзитной, что повлечёт за собой снижение капитализации жилого фонда, который находится по пути прокладки новых участков метро.

«Снижение капитализации наших районов неизбежно происходит, так как растёт капитализация Коммунарки. Это явная цель властей, которая не озвучивается вслух. Сначала присоединили огромные территории к Москве, затем начали их застраивать, так как люди будут покупать жилье будут, если появится удобная транспортная логистика. В этом отношении у определенной части города есть явный экономический интерес», — отметил депутат.

По его словам, строительство трассы поставит под угрозу сохранность домов, которые находятся в зоне прокладки новых участков. Уже сейчас есть факты начала разрушения домов, даже очень устойчивых, из «сталинской эпохи». В целом метро запланировано в зоне исторически сложившейся жилой застройки под домами, которым свыше 50 лет.

Кроме того, власти не обосновали необходимость прокладки новых станций метро в конкретных зонах. Например, строительство новой станции «улица Строителей» выглядит нецелесообразным, так как в непосредственной близости от неё находится действующая станция «Университет» и доступно много маршрутов общественного транспорта.

«Весь мир идёт к рассредоточению, а мы строим гигантский мегаполис. Мы идём в направлении, обратном развитию всей цивилизации», — добавил депутат.

Напомним, проект планировки территории предполагает строительство новой линии метро по маршруту Троицк — «Коммунарка» — «Улица Новаторов» — «Улица Строителей» — «Академическая» — «Севастопольский проспект» («Крымская», МЦК). В январе 2019 проект строительства участка от станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект» новой Коммунарской линии метрополитена одобрили на заседании ГЗК Москвы.

В настоящий момент за расторжение договора на производство строительных работ собрано свыше трёх тысяч подписей.