России есть куда стремиться: к льготной ипотеке для всех граждан
Москва, 5 апреля, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Льготная ипотека для семей с детьми позволит решить сразу несколько ключевых стратегических задач для российской экономики России, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова.
Во-первых, по её мнению, социальную задачу — даст возможность существенно улучшить жилищные условия и качество жизни российских семей. Во-вторых, демографическую — окажет стимулирующее воздействие на рождаемость. В-третьих, экономическую — будет оказывать благоприятное воздействие на экономический рост за счет расширения инвестиций в строительство. Роль данного импульса в усилении темпов экономического роста очевидна.
«В настоящее время условия кредитования семей с двумя и более детьми становятся все более комфортными: помимо льготной субсидированной ставки на весь срок кредитования (ранее срок варьировал от количества детей в семье и распространялся на три года, пять или восемь лет) семьи получают возможность рефинансировать кредит с целью получения более привлекательных условий кредитования», — пояснила эксперт.
Вместе с тем, сопоставляя условия ипотечного кредитования в России и за рубежом, следует отметить, что нам есть куда стремиться в данном направлении. Например, разнообразные программы льготного кредитования действуют в США. В частности, преференции предоставляются малообеспеченным категориям населения, пенсионерам, и ставки по ипотеке оказываются значительно ниже российских. По льготным программам ставка варьируется на уровне 3%, для остальных категорий граждан колеблется от 3,5% до 5%.
«Поэтому, подводя итог, следует сказать, что выбранный вектор совершенствования условий льготного ипотечного кредитования является, безусловно, верным, и дальнейшее развитие должно идти по пути расширения преференций для различных категорий граждан России», — считает Комарова.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку на весь срок кредита.
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