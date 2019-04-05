Москва, 5 апреля, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Льготная ипотека для семей с детьми позволит решить сразу несколько ключевых стратегических задач для российской экономики России, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Во-первых, по её мнению, социальную задачу — даст возможность существенно улучшить жилищные условия и качество жизни российских семей. Во-вторых, демографическую — окажет стимулирующее воздействие на рождаемость. В-третьих, экономическую — будет оказывать благоприятное воздействие на экономический рост за счет расширения инвестиций в строительство. Роль данного импульса в усилении темпов экономического роста очевидна.

«В настоящее время условия кредитования семей с двумя и более детьми становятся все более комфортными: помимо льготной субсидированной ставки на весь срок кредитования (ранее срок варьировал от количества детей в семье и распространялся на три года, пять или восемь лет) семьи получают возможность рефинансировать кредит с целью получения более привлекательных условий кредитования», — пояснила эксперт.

Вместе с тем, сопоставляя условия ипотечного кредитования в России и за рубежом, следует отметить, что нам есть куда стремиться в данном направлении. Например, разнообразные программы льготного кредитования действуют в США. В частности, преференции предоставляются малообеспеченным категориям населения, пенсионерам, и ставки по ипотеке оказываются значительно ниже российских. По льготным программам ставка варьируется на уровне 3%, для остальных категорий граждан колеблется от 3,5% до 5%.

«Поэтому, подводя итог, следует сказать, что выбранный вектор совершенствования условий льготного ипотечного кредитования является, безусловно, верным, и дальнейшее развитие должно идти по пути расширения преференций для различных категорий граждан России», — считает Комарова.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку на весь срок кредита.

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