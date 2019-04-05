Санкт-Петербург, 5 апреля, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Закон о запрете хостелов в жилых домах будет означать потерю минимум 1 миллиона туристов для Петербурга в самое ближайшее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила заместитель главы городского комитета по развитию туризма Нана Гвичия.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристы в Петербурге

На данный момент годовая загрузка средств размещения в Петербурге держится на уровне 70−75%, в пик сезона она значительно выше. При этом большинство малых отелей и хостелов расположены в центре города в жилом фонде исторических зданий, которые практически невозможно перевести в нежилой.

Напомним, законопроект депутата Госдумы Галины Хованской о запрете гостиничных услуг в жилых домах, вероятнее всего, вступит в силу уже 1 октября 2019 года.

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«Если отвечать, как аналитик, то это приведет к 85−90% загрузке того гостиничного фонда, который останется. Но если говорить реально, то мы понимаем, что это совершенно другая ценовая политика. И примерно до 2 млн туристов, особенно россиян, пользуется однозначно малыми средствами размещения», — пояснила Гвичия.

Она отметила, что новый закон приведет к увеличению стоимости гостиничных услуг в этом секторе для путешественников, которые не могут позволить себе останавливаться в дорогих отелях. Она предполагает, что около 50% из 2 млн человек, может быть, сумеют переориентироваться на средства размещения классом повыше.

«Но, конечно, если реально говорить, мы не понимаем, где будет жить этот миллион туристов, который приезжает именно в эти средства размещения. Они явно не уйдут в «три звезды», не уйдут в «пять звезд», потому что это для них совершенно другая ценовая политика. Это минимальное количество туристов, которых мы можем потерять в ближайшее время», — заключила Нана Гвичия.

Депутат Заксобрания Петербурга Ирина Иванова, впрочем, полагает, что цифры могут быть еще более удручающими. Согласно официальной статистике, в Петербурге существует 1 тыс. 400 классифицированных средств размещения, но бизнес-ассоциации заявляют о 4 тыс. функционирующих хостелов, отелей и гостиниц.

«Здесь не о миллионе можно говорить, а о большем количестве народа, который мы с вами потеряем. Потому что ведь Петербург объявлен первым городом в стране для туризма. Мне бы хотелось бы, чтобы это было не 2 млн внутренних туристов, а намного больше, и не только китайцев», — сказала Иванова.

Напомним, в последние месяцы Петербург стал лидером по росту предложения на рынке продажи хостелов: рост составил 42%. По мнению экспертов, это напрямую связано с законом о запрете гостиничных услуг в жилых домах.

В 2018 году город посетили 8,2 млн человек, из которых 3,9 млн — иностранные туристы и 4,3 млн — российские туристы.