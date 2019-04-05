Санкт-Петербург, 5 апреля, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Причинами плохой уборки Санкт-Петербурга от снега в зимний сезон 2018−2019 годов стали нехватка специальной техники и ее неэффективное использование, а также несогласованность городских служб. Об этом говорится в ответе прокуратуры Северной столицы на соответствующий запрос депутата Госдумы Михаила Романова («Единая Россия»).

Дарья Драй ИА REGNUM Сугробы на Коюшенной площади Петербурга (февраль 2019 г.)

Депутат просил проверить соблюдение законодательства со стороны городских структур в ходе борьбы с последствиями снегопадов.

По заключению прокуратуры, которое приводит «Фонтанка», помимо нехватки техники, к недостаткам в уборке города привела разобщенность различных ведомств, отвечающих за уборку, несогласованность графиков очистки дорог, дворов и крыш, из-за чего во многих местах образовались ледяные наросты, которые невозможно было убрать имеющимися силами и средствами.

Также не была в должной мере учтена специфика городских районов и не продумана логистика вывоза снега, при усилении снегопадов не были организованы дополнительные площадки для складирования снега в каждом районе.

Временно исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга внесено представление об устранении выявленных недостатков.

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По данным городского комитета по здравоохранению, только с 1 января по 13 марта 2019 года 3755 человек получили травмы из-за гололеда. Еще 91 человек травмирован падением снега и льда с крыш и фасадов зданий. Один человек погиб.

Напомним, 5 февраля студент Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии погиб от упавшей глыбы льда на Аптекарском проспекте Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля Санкт-Петербургский городской суд обязал один из районных судов к рассмотрению судебного иска двух жителей города к городским службам в связи с плохой уборкой снега в сезон 2018−2019 года.

Добавим, что за зиму — весну 2018−2019 года в Санкт-Петербурге выпало более 223 сантиметров снега.