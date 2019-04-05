Прокуратура Петербурга назвала причины снежного коллапса
Санкт-Петербург, 5 апреля, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Причинами плохой уборки Санкт-Петербурга от снега в зимний сезон 2018−2019 годов стали нехватка специальной техники и ее неэффективное использование, а также несогласованность городских служб. Об этом говорится в ответе прокуратуры Северной столицы на соответствующий запрос депутата Госдумы Михаила Романова («Единая Россия»).
Депутат просил проверить соблюдение законодательства со стороны городских структур в ходе борьбы с последствиями снегопадов.
По заключению прокуратуры, которое приводит «Фонтанка», помимо нехватки техники, к недостаткам в уборке города привела разобщенность различных ведомств, отвечающих за уборку, несогласованность графиков очистки дорог, дворов и крыш, из-за чего во многих местах образовались ледяные наросты, которые невозможно было убрать имеющимися силами и средствами.
Также не была в должной мере учтена специфика городских районов и не продумана логистика вывоза снега, при усилении снегопадов не были организованы дополнительные площадки для складирования снега в каждом районе.
Временно исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга внесено представление об устранении выявленных недостатков.
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По данным городского комитета по здравоохранению, только с 1 января по 13 марта 2019 года 3755 человек получили травмы из-за гололеда. Еще 91 человек травмирован падением снега и льда с крыш и фасадов зданий. Один человек погиб.
Напомним, 5 февраля студент Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии погиб от упавшей глыбы льда на Аптекарском проспекте Петербурга.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля Санкт-Петербургский городской суд обязал один из районных судов к рассмотрению судебного иска двух жителей города к городским службам в связи с плохой уборкой снега в сезон 2018−2019 года.
Добавим, что за зиму — весну 2018−2019 года в Санкт-Петербурге выпало более 223 сантиметров снега.