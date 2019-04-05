Москва, 5 апреля, 2019, 12:27 — ИА Регнум. На этой неделе российскую валюту снова пытались раззадорить и уронить очередной попыткой введения так называемых новых санкций со стороны США, но не тут-то было.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Курс российского рубля, в итоге, был прогнозно отодвинут от уровней, достигнутых в рамках укрепления, которое произошло в течении первого квартала, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

«Курс российской национальной валюты начал сдавать свои достижения уже сразу с начала апреля, наверное, памятуя о прошлом апреле, который всем запомнился обвальным падением акций на торгах в фондовой секции Московской биржи по факту введения санкций против российской компании «Русал» и её собственника Олега Дерипаски», — пояснил эксперт.

Но не стоит ждать пока новых витков девальвационных процессов в процессе формирования курса рубля. Причиной тому выступают новые рекорды размещения ОФЗ от российского Минфина, который на этой неделе разместил ОФЗ двух выпусков, на целых, аж 83,1 млрд. рублей, и это произошло при совокупном спросе, который составил сумму в 145,8 млрд. рублей.

«Пока валютный рынок будет находится в некотором выжидательном тренде, как минимум до той поры пока не появятся новости и официальные итоги переговоров между США и КНР о международной торговой сделке века, и вот от этой точки надо будет моделировать будущее. А пока оно крайне туманно.

Но для курса российского рубля на несколько дней вперёд понятно одно — рубль консолидируется перед новым движение в рамках узкого торгового диапазона — от 63,63 до 66,66 руб. за доллар. Дальше будет зависеть от динамики американской валюты на международном валютном рынке», — предположил Блинов.

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