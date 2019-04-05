Симферополь, 5 апреля, 2019, 12:18 — ИА Регнум. Курортный сбор на территории Республики Крым в 2019 году вводиться не будет. Более того, власти Крыма просят о выходе республики из эксперимента по курортному сбору. Об этом 5 апреля заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Крым в этом году вводить не будет курортный сбор. Я направил за своей подписью в правительство Российской Федерации письмо с просьбой исключить Крым из данного эксперимента», — цитируют Аксёнова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперимент по введению курортного сбора в РФ заработал в 2018 году — в него вошли Алтай, Ставропольский и Краснодарский края, а также Республика Крым. При этом власти Крыма приняли решение перенести дату введения курортного сбора в республике на 2019 год, в связи с датой открытия моста через Керченский пролив, а также с подготовкой администрирования налогового эксперимента. Кроме того, в 2018 году из эксперимента были исключены Евпатория, Саки и Черноморский район, так как большая часть отдыхающих там — инвалиды и льготники.