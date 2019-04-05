Москва, 5 апреля, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Почти 1 млн вакансий открыт в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения. Связанные с ними профессии — самые востребованные в России, рассказал 5 апреля глава Роструда Всеволод Вуколов.

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Он уточнил, что более 425 тыс. вакансий было открыто в марте в сфере производства. В основном производителям нужны специалисты рабочих профессий. По данным Роструда, свободны более 40 тыс. мест слесарей, более 9 тыс. мест сварщиков и 8 тыс. мест токарей.

В строительстве нужны 39 тыс. монтажников, более 19 тыс. бетонщиков и 11 тыс. плотников. Медицинским учреждениям требуются более 58 тыс. врачей разных специализаций, а также 31,5 тыс. медицинских сестер, уточнил он в интервью ТАСС.

Самые привлекательные зарплаты — более 200 тыс. рублей — предлагаются в сфере промышленности: инженерам, машинистам, мастерам бурового оборудования. Кроме того, высокую зарплату — от 300 тыс. рублей — обещают капитанам кораблей и командирам воздушных судов.

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