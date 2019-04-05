Москва, 5 апреля, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Отставка мэра Риги Нила Ушакова только увеличит его популярность, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

(сс) Reinis Inkēns, Saeimas Kanceleja Нил Ушаков

По его мнению, в конце концов Ушаков станет президентом Латвийской Республики, и это станет поворотным моментом для всей Прибалтики, которая загнала себя в историческую трубу, идущую вниз.

«Экономика чахнет, население стареет, и снижается его численность. Некогда цветущие республики СССР превращаются в задворки Европы. Нил Ушаков выступает не за Россию, он просто патриот своей страны», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Риги Нил Ушаков отправлен в отставку. Причина отставки Ушакова — допущенные за последние годы администрацией города финансовые нарушения.

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