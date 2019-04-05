Москва, 5 апреля, 2019, 08:46 — ИА Регнум. Банк России с 5 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО КБ «Иваново» (г. Иваново). В кредитном учреждении назначена временная администрация, сообщается на сайте регулятора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

Решение принято в связи с тем, что банк неоднократно допускал нарушения в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также выявлены другие нарушения законодательства и нормативных актов Банка России.

По величине активов банк «Иваново» занимал 294-е место в банковской системе РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Международный расчетный банк» (г. Москва). С начала 2019 года без лицензии остались семь банков.

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