Москва, 5 апреля, 2019, 07:13 — ИА Регнум. Торги по рублю 4 апреля завершились разнонаправленно. Он подешевел к доллару и евро, подорожал — к «британцу». Российская валюты оказалась под давлением с открытия торгов на Мосбирже. Нефтяной рынок оказывал слабое влияние на внутренний валютный рынок. Потери к доллару составили 0,36%, к евро — 0,26%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Давление на курс фунта оказало сообщение о том, что переговоры между правительством Великобритании и представителями Лейбористской партии проходят сложно.

Продавцы доллара не проявляли активности, так как ждут деталей по новым санкциям со стороны США. Дополнительное давление на них исходило от внутреннего долгового рынка. Несмотря на успешные аукционы Минфина РФ, индекс государственных облигаций России снижается с 21 марта (текущее значение 136,37).

На фьючерсном рынке спекулянты по доллару увеличивали свои длинные позиции с открытия торгов и стали фиксировать прибыль по ним на американской сессии в 17:45 мск. Количество длинных открытых позиций сократилось на 190 тыс., до 2,67 млн контрактов. Активность продавцов вообще отсутствовала.

Сегодня, 5 апреля, давление на рубль может сохраниться из-за конца недели и выходных дней. Участники рынка привыкли к негативу, поэтому если цена на нефть удержится выше $69, то у рубля будет возможность вернуться к уровню 65 руб.

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