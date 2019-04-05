Чэнду, Китай, 5 апреля, 2019, 04:42 — ИА Регнум. Разработанный в Китае региональный авиалайнер ARJ21 в общей сложности без неисправностей налетал 10 тыс. часов коммерческого использования на конец марта 2019 года, сообщили в авиакомпании Chengdu Airlines, передает 4 апреля агентство Синьхуа.

Peng Chen Самолёт ARJ21

По данным на конец марта флот самолетов ARJ21 компании Chengdu Airlines перевез около 320 тыс. пассажиров по внутрикитайским маршрутам. В настоящее время компания получила 11 самолетов и использует их для перелетов между 20 городами страны. Компания намерена в дальнейшем наращивать флот этих самолетов.

Разработанный Китайской коммерческой авиастроительной корпорацией COMAC, ARJ21 стал первым разработанным в Китае региональный пассажирским авиалайнером. Он рассчитан на перевозку от 78 до 90 пассажиров на расстояние до 3,7 тыс. км.

Читайте также: Китайский лайнер ARJ21 вышел на этап полномасштабной эксплуатации

Самолет способен приземляться в аэропортах как на равнинах, так и в горной местности в очень сложных погодных условиях. Первая машина была получена Chengdu Airlines еще в 2015 году, а свой первый коммерческий рейс она совершила в 28 июня 2016 года.