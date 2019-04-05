Вашингтон, 5 апреля, 2019, 03:11 — ИА Регнум. Прекратить тратить миллиарды долларов на вооружение призвал американский президент Дональд Трамп, сообщает Reuters.

Деньги и оружие

В ходе встречи с Лю Хэ, вице-премьером Госсовета Китая, в Вашингтоне Трамп отметил, что Соединенные Штаты, как и Китай, тратят на оборону, в том числе на ядерное оружие, огромные деньги. То же самое касается и России.

Он призвал отказаться от этих «бессмысленных» затрат, чтобы пустить средства на «что-то более продуктивное для достижения долгосрочного мира». Это было бы, по его оценке, хорошим продолжением торговой сделки с Китаем.

Напомним, Вашингтон в 2019 году разорвал с Россией Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В России отмечают, что под угрозой находится еще один российско-американский договор СНВ-III.