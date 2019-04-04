Находка, Приморский край, 5 апреля, 2019, 02:40 — ИА Регнум. От двух до трех миллионов рублей будет стоить освобождение каждой касатки их «китовой тюрьмы» в бухте Средней (Приморский край), сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии.

Косатка

Уточняется, что животных придется транспортировать в специальных ваннах, где они будут или лежать или находиться на подвешиваемых носилках. Эти ванны нужно будет оборудовать защитой от выхлопных газов, солнца, пыли, а также приспособлениями для увлажнения кожных покровов косаток.

Стоит отметить, что каждому животному потребуется своя ванна соответствующего размера. Кроме того, команде тренеров нужно будет работать с касатками до самого выпуска животных в океан.

Читайте также: «Китовая тюрьма» в Приморье: противостояние защитников-экологов и науки

Напомним, в «китовой тюрьме» были обнаружены больше ста животных, выловленных для продажи в Китай. В Средней в центре передержки сейчас находится 87 белух и 11 косаток. У двух белух обнаружены травмы.

Читайте также: В Росрыболовстве уточнили позицию относительно вылова косаток и белух