Рига, 5 апреля, 2019, 02:05 — ИА Регнум. Мэр Риги Нил Ушаков отправлен в отставку, пишет Latvijas Vestnesis.

Иван Шилов ИА REGNUM Нил Ушаков

Соответствующее распоряжение подписал Юрис Пуце, латвийский министр охраны окружающей среды и регионального развития. Отмечается, что причина отставки Ушакова — допущенные за последние годы администрацией города финансовые нарушения.

В частности, не все документы подписывались администрацией с соблюдением необходимых процедур. Например, распоряжения, касающиеся транспортных предприятий.

Уточняется, что и.о. мэра Риги стал Олег Буров — спикер городской думы латвийской столицы. Отправленный в отставку мэр имеет право обжаловать решение в течение месяца.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ушаков оказался в центре скандала в конце января, когда в его квартире прошли обыски в рамках уголовного дела. После этого Ушаков заявил, что в отставку не уйдет, а в конце февраля анонсировал свои планы избраться в Европейский парламент.

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