Кишинёв, 5 апреля, 2019, 00:14 — ИА Регнум. В Москве осознали то, о чём давно говорят эксперты в Молдавии: контрольный пакет условного АО «Игорь Додон» находится в руках олигарха Владимира Плахотнюка, а не Москвы. Об этом заявил в интервью кишиневскому изданию NewsMaker.md президент кишинёвского Института стратегических инициатив (IPIS) Андрей Попов.

(сс) Vlad Plahotniuc Владимир Плахотнюк

По его словам, закрытые каналы воздействия на Додона и социалистов не сработали, поэтому Москва пустила в ход «последнее и крайнее средство»: на государственных телевизионных каналах телеведущий Дмитрий Киселёв прямым текстом назвал Плахотнюка «сутенером» и «нерукопожатным», а любой союз социалистов с ним — «политической смертью» лично для Додона.

Плахотнюк, по словам Попова, может теперь с помощью молдавского посольства в США и лоббистов снова убеждать Вашингтон в том, что он «действительно борется с российской угрозой и ослабляет позиции Москвы, используя Додона, и вдобавок лишая тем самым Москву «своего человека» в Молдове».

Эксперт также отметил, что это «парадоксальным образом может укрепить позицию Додона в переговорах с Плахотнюком». «Он может просить [у Плахотнюка] дополнительные компенсации и гарантии, ключевая из которых — поддержка его в переизбрании на второй президентский срок», — подвел итог Попов.

Отметим, что после парламентских выборов в Молдавии Москва не раз давала понять, что категорически против коалиции социалистов Додона с Демпартией Плахотнюка и что поддерживает идею союза социалистов с правой оппозицией против Плахотнюка. Додон на это заявил, что повестка партии не формируется по «позициям извне», и продолжает переговоры о создании коалиции с Плахотнюком.

Отметим также, что именно благодаря поддержке Москвы и регулярным встречам с президентом России Владимиром Путиным Додону и его партии удавалось получать хорошие результаты на парламентских и президентских выборах с 2014 года, когда Додон стал новым «партнером Кремля».