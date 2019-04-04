Триполи, 4 апреля, 2019, 23:18 — ИА Регнум. «Ливийская национальная армия» (ЛНА) выдвинулась к Триполи, на окраинах столицы «международно признанного» правительства произошли первые боестолкновения, 4 апреля передает агентство Reuters.

Maher27777 В Ливии

По сообщению представителя ЛНА, отряды наступают на Триполи «с разных сторон». В результате столкновения в районе Аль-Хейра ранения получили двое бойцов ЛНА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 апреля армия Халифы Хафтара захватила город Гарьян в 100 км южнее Триполи.

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