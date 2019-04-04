Пекин, 4 апреля, 2019, 21:36 — ИА Регнум. К северо-восточному побережью Африканского континента направлена группа боевых кораблей ВМС Китая, сообщают 4 апреля китайские СМИ со ссылкой на командование ВМС НОАК.

Ракетный эсминец типа 052C

Уточняется, что группа кораблей вышла с военно-морской базы Чжоушань.

В состав группы включены ракетный эсминец «Сиань» (Type 052C), фрегат «Аньянг» (бортовой номер 599) и судно обеспечения «Гаоянху». Стоит отметить, что первые два из упомянутых кораблей являются одними из самых современных в ВМС Китая.

По мнению ряда СМИ, эта операция может быть связана с наличием базы ВМС Китая в Джибути или с участием Китая в строительстве пакистанского порта Гвадар на Аравийском море.

Тем не менее официальной целью похода заявляется обеспечение свободы судоходства и действия против пиратов.