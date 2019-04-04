Триполи, 4 апреля, 2019, 21:22 — ИА Регнум. Битва за Триполи не за горами — к столице «международно признанного» правительства стягиваются группировки из других городов, 4 апреля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

По информации источников Reuters, «защищать» Триполи от армии Халифа Хафтара уже выдвинулись группировки из Мисраты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 апреля «Ливийская национальна армия» заявила о «полном контроле» над городом Гарьян в 100 км от Триполи.

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