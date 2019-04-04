Москва, 4 апреля, 2019, 20:49 — ИА Регнум. Магазины экипировки сети «Военторг» запустили в продажу демисезонную ветровку, в которой президент Российской Федерации Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-служба «Военторга».

Kremlin.ru Владимир Путин в республике Тува

"Та самая куртка, в которой Владимир Владимирович Путин ездил на рыбалку в Туве, поступила в продажу в сеть магазинов «Армия России», оператором которой выступает АО «Военторг», — сказал в пресс-службе «Военторга».

Отмечается, что данная демисезонная куртка из плотного материала была первоначально сшита именно для президента Российской Федерации Владимира Путина. Однако теперь магазин решил запустить куртку в серию, и её сможет приобрести любой желающий.

Стоит отметить, что цена на куртку составляет чуть более 7 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одежда с изображением президента России Владимира Путина довольно часто встречается в продаже. Одно время были популярны майки с изображением Владимира Путина.