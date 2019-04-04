Вашингтон, 4 апреля, 2019, 20:43 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 4 апреля в очередной раз заявил о готовности полностью закрыть американо-мексиканскую границу, передаёт агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Как сообщается, глава Белого дома допустил такую возможность в случае, если власти Мексики не примут мер для пресечения потока наркотиков в Соединённые Штаты.

Ещё одной мерой Вашингтона против Мехико может стать введение пошлин на мексиканские товары, заявил президент США.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе Дональд Трамп уже заявлял о том, что может закрыть южную границу страны в ближайшее время, если Мексика «немедленно не остановит всю нелегальную иммиграцию».