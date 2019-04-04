Астана, 4 апреля, 2019, 19:52 — ИА Регнум. «В социальных сетях формируется очень четкий, активный тренд на оппонирование власти. Но когда дело доходит до каких-то практических действий, например до организации митингов, оказывается, что на акции выходит от силы один процент от того количества людей, которые активно поддерживали идею в интернете», — казахстанский политолог Максим Казначеев рассказал ИА REGNUM о том, как влияет виртуальное мнение казахстанцев на принятие реальных решений.

kropekk_pl Социальные сети

По словам эксперта, в Казахстане «сегмент социальных сетей скептически оценивается лицами, принимающими решения, и представителями гражданского общества».

"Протестные информационные кампании, привязанные к конкретным событиям, ограничены площадками в социальных сетях, но на реальный процесс принятия политических решений не влияют», — сказал он.

Собеседник пояснил, что если отвлечься от вопроса о строительстве атомной электростанции в Казахстане и рассматривать ситуацию в целом, то будет видно, что «социальные сообщества придерживаются критичных оценок в отношении властей».

"Активные пользователи никак не проявляют себя в реальном гражданском участии. Практика показывает: даже активные информационные кампании в социальных сетях не находят своего отражения в реальных действиях. Например, в социальных сетях формируется очень четкий, активный тренд на оппонирование власти. Но когда дело доходит до каких-то практических действия, например до организации митингов, на практике оказывается, что на акции выходит от силы один процент от того количества людей, что поддерживают эту идею в интернете», — подчеркнул он.

Политолог пояснил, что «это не социологический показатель», но, по его мнению, «социальная активность в виртуальной реальной и в реальной жизни серьезно отличаются».

"Получается, что соцсети в Казахстане отчасти являются инструментом или способом для снятия негатива. Так как других каналов практически не существует», — считает он.

Что касается обсуждения строительства АЭС в Казахстане, то здесь, по мнению Казначеева, «говорить о консолидированных позициях очень сложно».

"Как правило, они расфокусированы в зависимости от степени экономической заинтересованности. У разных проектов формируются различные группы влияния, которые в дальнейшем придерживаются позиций «за» или «против». Но говорить о том, что они как-то доминируют при формировании общественного мнения, сложно».

Казначеев пояснил, что по вопросу «возможного строительства атомной электростанции есть аргументы в пользу обоих мнений».

"Аргументы «за» фокусируются вокруг того, что строительство АЭС предполагает передачу очень серьезного пакета технологий, которые позволяют ввести страну в неформальный «ядерный клуб» стран, которые способны эксплуатировать подобного рода сооружения. А один из ключевых аргументов «против» сводится к тому, что сейчас стоимость традиционных энергоносителей снизилась настолько, что строительство АЭС окупится только через 20−25 лет. Говорить о серьезных политических аргументах сложно, так как эта тема в большей степени находится в экономической плоскости», — резюмировал казахстанский политолог.