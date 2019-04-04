Ашхабад, 4 апреля, 2019, 19:45 — ИА Регнум. Обильные ливневые дожди, прошедшие в Марыйской области Туркмении, привели к наводнению и сходу селевого потока, в результате которого пострадали около 700 жилых домов в Тагтабазарском районе, пишет «Азатлык».

Фредерик Морган. Наводнение (фрагмент)

При этом в самом поселке городского типа Тагтабазар ущерб был нанесен более чем 300 домам, из которых оказались 70 полностью разрушены. Также пострадали крестьянские объединения Марчак, Яшлык и Байрач.

Как отмечают местные жители, к потопу привел выход реки Мургаб из берегов. Из-за этого люди были вынуждены в срочном порядке покинуть свои дома и ночевать на улице, перебравшись в верхнюю часть городка. Район затопления был оцеплен военными и полицией, которая разрешила жителям вернуться в дома только в середине следующего дня.