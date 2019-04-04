Лондон, 4 апреля, 2019, 19:42 — ИА Регнум. Члены британского парламента прервали заседание палаты общин из-за протекшего потолка, сообщения об этом происшествии опубликованы 4 апреля в Twitter.

Иван Айвазовский. Всемирный потоп (фрагмент).1864

По мнению одного из депутатов-лейбористов, «парламент по-настоящему сломан».

В свою очередь парламентарий-консерватор вспомнила на этом фоне о библейском Всемирном потопе, предположив, что его потоки смыли бы парламентариев с лица Земли.

Опытным путём британские парламентарии установили, что происшествие не является следствием прорыва канализации на верхнем этаже.

Сообщается, что капитальный ремонт Вестминстерского дворца, в котором заседает британский парламент, должен начаться в 2025 году.