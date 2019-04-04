Москва, 4 апреля, 2019, 19:04 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий использовать средства материнского капитала на покупку жилья через эскроу-счета, внесли в Госдуму депутаты во главе с Николаем Николаевым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Сертификат на материнский капитал

Уточняется порядок использования средств материнского капитала.

«У людей появится возможность направлять его на приобретение строящегося жилья через счета эскроу», — сообщил Николаев.

Кроме того, документ, в частности, предполагает создание в регионах фондов для достройки проблемных жилых объектов, которые будут финансироваться Фондом защиты прав дольщиков, средствами федерального и регионального бюджетов, а также муниципалитетов.