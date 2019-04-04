Ташкент, 4 апреля, 2019, 18:08 — ИА Регнум. Хоким (мэр) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев поддержал проведение акции «Бессмертный полк» по тротуарам и дорожкам, сообщает Podrobno.uz.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бессмертный полк 2017

Ориентировочная цифра шествия — около 5000 человек, граждане 9 мая пройдут от «Братских могил» до Вечного огня на площади «Мустакиллик» (около 8−10 километров), но только «по тротуарам и дорожкам».

В прошлом году ташкентские власти категорически запретили проведение акции, порекомендовав организаторам акции «Бессмертный полк» провести праздничный концерт или посетить ветеранов Великой Отечественной войны.