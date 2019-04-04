Москва, 4 апреля, 2019, 17:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссёра Георгия Данелии в связи с его смертью. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Алексей Юшенков Георгий Данелия

«Вашу скорбь от невосполнимой утраты разделяют коллеги Георгия Николаевича, последователи и ученики, многочисленные почитатели его дарования в России и за её пределами», — говорится в телеграмме главы государства.

Путин отметил, что Данелия был выдающимся режиссёром и сценаристом, а также ярким и неординарным человеком, который создал фильмы, ставшие «настоящим событием в отечественном кинематографе».

«Через всю свою жизнь и творчество он пронёс уважение к ценностям гуманизма, к искусству и зрителям», — отметил Владимир Путин.

Советский и российский кинорежиссёр, народный артист СССР Георгий Данелия скончался сегодня на 89-м году жизни. Церемония прощания с режиссёром состоится в московском Доме кино. Как ожидается, Данелия будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

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