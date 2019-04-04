Москва, 4 апреля, 2019, 17:15 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на уточнение процесса перехода долевого строительства на использование эскроу-счетов, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по природным ресурсам и собственности Николаем Николаевым («Единая Россия») и председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство дома

С 1 июля 2019 все застройщики должны уйти от системы строительства по договорам долевого участия (ДДУ) и перейти на систему эскроу-счетов (проектное финансирование). Однако в преддверии начала действия закона у застройщиков возникло много вопросов к его реализации. В законопроекте депутаты предлагают уточнить процедуру перехода от стройке по ДДУ к эскроу-счетам.

В частности, депутаты отмечают, что эскроу-счета могут затронуть не все стройки. Об этом ранее заявлял замминистра строительства Никита Стасишин. По его словам, стройки со сдачей в ближайшие несколько лет не удастся по документам перевести на новую систему, иначе они будут заморожены. Поэтому авторы законопроекта прописывают, что застройщик может обратиться к уполномоченному органу исполнительной власти РФ, который осуществляет контроль в области долевого строительства. Власти в свою очередь выдают заключение о степени готовности объекта к переходу на счета эскроу, а также о возможности застройщика работать без заключения таких счетов. Соответствующее решение должно быть размещено в информационной системе.

В случае, если в заключении органы власти решают, что объект строительства по критериям подходит под объект, который не может быть переведен на счета эскроу, то застройщик вправе дальше работать по ДДУ с обязательным отчислением средств в компенсационный фонд. Таким образом, если закон будет принят, на проектное финансирование перейдут далеко не все объекты строительства.

Кроме того, законопроект также устанавливает правила достройки проблемных объектов в случае банкротства застройщиков. Так, депутаты предлагают наделить каждый регион обязанностью создавать специальный фонд, который при этом должен быть унитарной некоммерческой организацией. Он будет заниматься достройкой проблемных объектов.

«Мы четко прописываем, что источниками финансирования завершения строительства должны являться средства компенсационного фонда, средства федерального и регионального бюджетов, а также муниципалитетов», — объяснил журналистам Николаев.

Кроме того, законопроект также предлагает создать реестр проблемных объектов в сфере строительства на государственном уровне. Сведения в этот реестр будут обязаны вносить контролирующие органы.

Депутаты также прописывают особый порядок передачи квартир, чтобы избежать проблемы двойных продаж. В частности, законопроект устанавливает, что квартиру получают те дольщики, чей договор первый зарегистрирован в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН). Если эту же квартиру продали другим дольщикам, то они получают денежную компенсацию.