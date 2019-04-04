Москва, 4 апреля, 2019, 15:22 — ИА Регнум. В Москве скончался народный артист России, режиссёр Георгий Данелия. Ему было 88 лет. Эту информацию подтвердили в Союзе кинематографистов России.

Алексей Юшенков Георгий Данелия

«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.

О причинах смерти маэстро не сообщается.

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Напомним, режиссёр Георгий Данелия был госпитализирован в реанимационное отделение в ночь на 24 февраля 2019 года из-за обострения, связанного с воспалением лёгких. Его ввели в искусственную кому. В таком состоянии он находился несколько дней. После этого медики привели Данелию в сознание.

В марте его супруга сообщала о том, что Данелия продолжает находиться в больнице под наблюдением врачей. При этом она отмечала значительное улучшение состояния режиссёра.

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Напомним, у Георгия Данелии на счету почти три десятка фильмов, семь книг. Он — обладатель множества советских, российских и международных наград, в том числе в 1964 году получил главный приз в Милане за фильм «Я шагаю по Москве». Является обладателем орденов «За заслуги перед Отечеством» II и III степени.

Особенно известна его картина «Я шагаю по Москве» (1963), ставшая культовым событием хрущевской оттепели. Заглавная песня к этому фильму на слова Геннадия Шпаликова стала одной из самых популярных в 1960-е годы.

В числе известнейших его картин — «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза!», «Афоня».