Москва, 4 апреля, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Новый купеобразный кроссовер Renault Arkana представят 11 апреля 2019 года. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание «Автовзгляд».

Avtovzglyad Renault Arkana

По информации издания, показ новинки состоится в Москве. Внешний вид первой версии кроссовера уже был раскрыт. После этого машина была доработана. Что получилось — можно будет увидеть уже 11 апреля.

Из характеристик нового кроссовера почти ничего не известно. Ранее сообщалось, что авто будет построено на новой платформе. Привод у машины будет передний и 4×4. В конструкции шасси более 55% деталей являются новыми.

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