Москва, 4 апреля, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Исследование Росстата наделало много шума не только среди граждан, но и всколыхнула ряды чиновников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле затрудняются в понимании этих данных и не могут прокомментировать представленные цифры. Судя по такой реакции, простая «математика бедности» населения не просто дается отечественным чиновникам, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

Константин Маковский. Посещение бедных. 1874

«Если взглянуть за границы Москвы, можно увидеть страну, которая пытается выжить не то что на «среднюю зарплату» (давайте вспомним про анекдот с голубцами, когда 1% кушает мясо, остальные 99% капусту), которая не превышает 30 тысяч, а в большинстве своем составляет 15−17 тыс. рублей. По оценкам ВТБ, количество граждан в 2018 году, с ежемесячным доходом 150 тысяч в месяц в Москве и 120 тысяч в регионах составляет 1,3 млн человек, по отношению к всему населению страны это 0,9%», — привела цифры эксперт.

По ее мнению, основной массе домохозяйств приходится довольствоваться прожиточным минимумом, который не покрывает и половины той суммы, которую назвали россияне приемлемой для нормальной жизни. Если мы возьмем семью с одним ребенком, то официальный прожиточный минимум составит 32 тыс. 950 рублей, в то время как по опросам такой семье потребуется 68−69 тыс. рублей.

«Если часть населения пытается адаптироваться к сложившимся условиям (самопожертвование у многих в крови), то многие идут на не очень рациональные меры и переходят на «жизнь в кредит», пытаясь обеспечить ежедневные потребности себя и своей семьи. Так, согласно данным БКИ «Объединенное кредитное бюро», в 2018 году значительно увеличилась сумма долга на одного заемщика, за год показатель вырос более чем на 12%», — отметила Ланис.

Такими же темпами растет и количество кредитов у населения. Наравне с этими цифрами Росстат сообщает, что количество населения, находящееся за чертой бедности, сократилось в 2018 году. Однако и реальные доходы российских граждан упали за этот период аж на 11%.

Таким образом граждане, пытаясь залатать дыры в своих семейных бюджетах попадают в кредитную кабалу, которая может обернуться в дальнейшем кризисом невозвратных кредитов. Людям просто нечем будет возвращать заемные средства, если не прекратится падение доходов, которое длится уже пять лет подряд.

«Несмотря на то, что уровень жизни в Европе находится на достаточно высоком показателе, стоит снять розовые очки. Проблема бедности также существует и в европейских странах: по данным Евростата 20% молодых людей живут в семьях с доходом менее 60% среднего национального дохода.

Принципиальная разница в том, что тот процент, когда семья считается бедной в Европе по доходу на человека, соответствует сумме прожиточного минимума на целую семью в России. Таким образом даже выйдя на уровень «европейской бедности», Россия уже сделает значительный скачок вверх по уровню жизни своих граждан», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Ростата, большинство семей в России (79,5%) испытывают трудности с приобретением необходимого минимума товаров. Сталкиваются с «большими затруднениями» 14,6% семей.

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