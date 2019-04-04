Воронеж, 4 апреля, 2019, 14:40 — ИА Регнум. Следователи Следственного управления СКР по Воронежской области приняли в производстве уголовное дело в отношении теперь уже бывшего учителя Землянской средней школы. Дело было возбуждено дознавателем ОД отдела МВД России по Семилукскому району Воронежской области по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СК по Воронежской области Елена Мануковская. Расследованием дела займется Семилукский межрайонный следственный отдел следственного управления.

(сс) RitaE Недопустимые методы воспитания

Предварительно установлено, что 20 марта около 12:20, во время урока преподаватель умышленно прислонил к спине ученика 2007 года рождени, нагретый утюг, включив кнопку «отпаривание». Школьник получил термические ожоги первой и второй степени кожи спины менее 1% поверхности тела.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по заявлению матери школьника, учитель сделал это целенаправленно.

«Следователями будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — пояснил и.о. руководителя Семилукского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Евгений Аверин.