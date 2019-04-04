Москва, 4 апреля, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Все меры правительства России, направленные на поддержание рождаемости, и, в частности, введение материнского капитала на первого ребенка, в любом случае являются эффективными, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Борис Кустодиев. Купание ребенка

ПО её мнению, это правильно и с точки зрения не столько стимулирования рождаемости, сколько с точки зрения материальной поддержки семей с детьми. Это очень важно для нынешней сложившейся ситуации в России.

Программа материнского капитала при рождении второго ребенка очень хорошо работает, но в то же время пик рождаемости был связан не только с принятием этой программы, но и сложившейся демографической ситуации — в 2013 — 2015 гг. был пройден период демографической ямы, и увеличилась численность женщин фертильного возраста.

«Сейчас России опять проходит демографический спад, и даже существенные меры поддержки рождаемости не принесут существенных результатов. Это видно по последствиям принятия закона о ежемесячной выплате семьям с низкими доходами при рождении первого ребенка с 1 января 2018 года», — пояснила эксперт.

Но в целом, по ее мнению, принятые и предлагаемые меры поощрения рождаемости принимаются с определенными ограничениями (пособие только для семей с низкими доходами, выплаты по ипотеке при покупке квартиры только на первичном рынке). Все ограничения приводят только к огромному бюрократическому документообороту

«Каждая семья еще должна определять для себя, попадают ли они под эти условия. Проще и, скорее всего, эффективнее принять решение о выплатах всем семьям с детьми до определенного возраста, как это принято в европейских странах. Можно ввести шкалу для семей с разным количеством детей.

Это было существенной поддержкой и в больше степени стимулировало бы рождаемость. При этом снизилась бюрократические нагрузка и освободилось бы некоторое количество оплачиваемых из бюджета рабочих мест, и эти деньги пошли бы на поддержку семей с детьми», — высказала свою точку зрения Иванова-Швец.

Как сообщало ИА REGNUM, зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова в эфире телепередачи «60 минут» заявила, что не исключает, что материнский капитал в будущем будут выдавать при рождении первого ребёнка.

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