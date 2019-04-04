Москва, 4 апреля, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Правительство РФ рассматривает законопроект, упрощающий контрактную систему в сфере госзакупок, сообщил 4 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Government.ru Заседание Правительства РФ

«Это задача важная, особенно важной она стала в период работы над национальными проектами, потому что, скажем прямо, зачастую эта контрактная система мешает работать. Её надо привести в соответствие с требованиями сегодняшнего дня, сократить время закупочных процедур», — сказал он.

По словам Медведева, таким образом работа станет удобной, а эффект будет шире. Он напомнил, что в 2018 году сумма государственных и муниципальных закупок составила примерно 7 трлн рублей.

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Законодательные изменения позволят сэкономить время при проведении госзакупок в сфере строительства:

«В случае форс-мажоров, уточнения проектных решений с участием местных, региональных или федеральных властей можно будет просто поменять условия контракта, не проводить новый тендер, если цена и срок исполнения контракта не вырастут более чем на 30%».

Также предусмотрена возможность однократно продлить срок исполнения контракта, а при нарушении его условий подрядчиком — сразу перезаключить контракт со вторым участником конкурентной закупки.

В других сферах исключается перерыв в 10 дней между изменением плана-графика закупок и извещением о них. А также существенно повышается стоимость контрактов, для которых допускается проведение «короткого» электронного аукциона.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ планировало упростить порядок закупок для государственных нужд, что позволит ускорить реализацию национальных проектов.

Ранее глава правительства назвал контрактную систему сложной и недостаточно гибкой.