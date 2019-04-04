Санкт-Петербург, 4 апреля, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Кредиты вызывают зависимость, схожую с алкогольной, и некоторые люди, втянувшись, не рассчитывают свои силы и берут то, что не смогут отдать — а некоторые финансовые учреждения не мешают, а лишь помогают выстраиванию этой пирамиды, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 4 апреля, адвокат Юрий Баринов, комментируя результаты исследования Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

Selfcreation.ru Долги

Как сообщалось ранее, по данным этого исследования лишь 47% респондентов сообщают, что не отдают долги из-за финансовых затруднений того или иного характера. Среди других причин — несогласие с суммой долга, надежда уменьшить сумму долга через суд, уверенность в том, что долг вообще не придется возвращать и т.д.

«Чаще всего люди не отдают кредиты не от простой жизни. И здесь надо понимать, что кредиты вызывают зависимость, схожую с алкогольной или даже наркотической.

Человек пробует один раз — и подсаживается. Рано или поздно он не рассчитывает свои силы и берет больше, чем может отдать. И достаточно пропустить один платеж, чтобы пени и штрафы начали расти, как снежный ком. А дальше люди уже действительно не могут вернуть долг.

Специально во избежание этих ситуаций и были созданы бюро кредитных историй. Банки должны сами проверять, какая у человека долговая нагрузка и нужно ли ему давать еще один кредит. У самого такого клиента не нужно об этом спрашивать.

Именно банковские специалисты отвечают за то, чтобы не довести до кризисной ситуации. Но в некоторых финансовых учреждениях вместо этого начинают играть в ту же пирамиду — надеясь, что клиент с большим объемом долгов обманет не их, а кого-то другого», — отметил Юрий Баринов.