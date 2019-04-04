Вашингтон, 4 апреля, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Пользователей Windows 10 напугало сообщение, случайно разосланное Microsoft через службу Microsoft News, они решили, что их устройства заражены вирусом. Об этом 4 апреля сообщил портал BleepingComputer.

Windows10

https://twitter.com/BleepinComputer/status/1113597553667379200

Первыми странные уведомления заметили посетители форума Reddit, они выложили в сеть скриншоты, на которых были показаны необычные сообщения от Microsoft News. В тексте кроме слов «Test Notification» присутствовали грамматические ошибки, что и стало причиной появление подозрений. Впоследствии Microsoft дала разъяснения по этому поводу и успокоила клиентов.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что эксперты компании Check Point нашли критическую уязвимость в защитной программе Guard Provider, которая предустанавливается на телефоны Xiaomi. Злоумышленник, находящийся в одной сети со смартфоном китайского производителя, может загрузить на него вредоносный код.