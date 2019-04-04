Москва, 4 апреля, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Заявление заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой о повышении смертности, видимо, имеет цель побудить регионы исправить статистику, а не улучшить демографию в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Демографический кризис

«На самом деле серьёзно обсуждать этот вопрос невозможно. Помощники уважаемой Татьяны Голиковой ошиблись на два региона — их 30, а не 32. Но главный смысл не в новой опасной ситуации. «Увеличение смертности» — это увеличение количества числа смертей на незначительные доли процента в 30 субъектах, статистическая погрешность в плане цифр и специфика региона. Это пустые цифры, они ни о чём. Делать какие-то выводы, тем более на таком высоком уровне акцентировать внимание, незачем», — отметил эксперт.

По мнению Крупнова, Голикова акцентировала внимание на повышении количества смертей, чтобы стимулировать статистику по продолжительности жизни. Эти действия необходимы из политических и идеологических соображений. Показав прирост продолжительности жизни населения, можно оправдать повышение пенсионного возраста в России.

Эксперт не исключил, что правительство России во главу угла фактически ставит статистические данные по смертности и продолжительности жизни, но не реальное повышение рождаемости.

«Неграмотный Минтруд, неграмотные помощники — не 32, а 30 регионов. И не смертность увеличилась, а количество смертей. Она набрасывается на регионы, говорит, там ресурсы есть, могут улучшить ситуацию. Смысл демографической проблемы не в том, что у нас высокая смертность, хотя она высокая, проблема в том, что у нас малая демография! Они приоритет уделяют смертности, хотя приоритет надо уделить рождаемости. Голикова надувает демографический пузырь, манипулирует. Но пузырь по показателям, статистике лопнет», — заявил Юрий Крупнов.

Он считает, что «реальная проблематика страны по демографии никого не волнует».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время выступления в Государственной думе РФ вице-премьер сообщила о росте смертности в 32 регионах страны.