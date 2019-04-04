Москва, 4 апреля, 2019, 12:53 — ИА Регнум. С начала недели рубль торгуется по отношению к доллару выше отметки 65 рублей за доллар. 1 апреля на Московской бирже цена контрактов максимально поднималась до уровня 68,84 рубля за доллар США, таким образом, 1 апреля был максимум цены на этой неделе. Сегодня, 4 апреля, торги идут в диапазоне 65.30−65.50 рублей за доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Основной фактор, влияющий на курс рубля, — это ситуация вокруг санкций, которые Конгресс США намерен в законодательном порядке применить к России. Плюс воинствующая риторика президента США Дональда Трампа в отношении политики России к Венесуэле.

«Небольшое снижение цен на нефть также вызывает ослабление российской валюты. Любое негативное заявление со стороны США или Евросоюза могут толкнуть котировки к 70 руб. за доллар, но пока цена не закрепится выше 66 руб. за доллар, об этом говорить преждевременно», — полагает эксперт.

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