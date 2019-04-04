Москва, 4 апреля, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Средняя цифра минимального дохода, необходимого для жизни средней российской семье, превышает размер средней зарплаты по России в 2018 году почти на 60% (напомним, что Росстат оценил размер среднемесячной российской заработной платы в прошлом году в 36 857 руб.). А средняя величина реального дохода на душу населения в 2018 году едва превысила 32 000 руб. в месяц. Однако уровень жизни сильно отличается от региона к региону, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Например, в Москве сводить концы с концами можно при доходе от 80 тыс. руб. в месяц, и то если не нужно платить за аренду жилья. В то же время в некоторых регионах зарплата в 20 тыс. руб. в месяц считается сравнительно неплохой, а в Москве на такие деньги прожить просто невозможно. Средние цифры не учитывают также потребностей разных социальных и возрастных групп, а также семейный статус.

«Так, у неженатого обеспеченного мужчины-москвича потребности в месяц составляют не менее 150−200 тыс. руб., а у молодой незамужней девушки в возрасте 25−35 лет потребности еще выше. Опросы, которые проводят глянцевые журналы, показывают, что «нормальным» доходом для жизни в столице некоторые девушки считают доход не ниже 200 тыс. руб. в месяц, а то и вдвое больше», — пояснила эксперт.

Неудивительно: в одном из таких «гламурных» журналов несколько лет назад можно было прочитать категорическую рекомендацию для девушек: «Если хочешь хорошо выйти замуж или сделать карьеру, твои расходы на косметику и уход за собой в месяц должны быть равны ежемесячному бюджету небольшого африканского государства». Хотя отчасти эта рекомендация была юмористической, тем не менее нельзя отрицать влияние на нас, и в особенности на молодежь, пропаганды роскошного и расточительного стиля жизни из глянцевых журналов.

«Есть еще такое мнение, что среднестатистическому гражданину РФ для счастья необходимо $2 млн. Один — на жизнь, а другой — на инвестиции в выгодный бизнес, акции или просто на то, чтобы положить эту сумму в несколько надежных банков и обеспечить себе безбедное будущее.

Несмотря на всю амбициозность такой точки зрения, нельзя не признать, что она хотя бы воспитывает у населения России склонность сберегать и думать о будущем, а не бездумно прожигать деньги ради сиюминутных увлечений и удовольствий», — высказала свою точку зрения Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Ростата, большинство семей в России (79,5%) испытывают трудности с приобретением необходимого минимума товаров. Сталкиваются с «большими затруднениями» 14,6% семей.

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