Москва, 4 апреля, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Жители России назвали главные качества, которые более всего свойственны мужчинам и женщинам. Основное качество мужчин — трудолюбие (72%), женщин — заботливость (60%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

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Также граждане РФ ценят в мужчине такие качества, как ответственность и заботливость (по 40%), верность (31%), исполнительность (28%) и логику (24%).

Для женщин, помимо заботы, главные качества — это красота (50%), верность (45%), трудолюбие (41%) и чистоплотность (34%).

Среди качеств, которые не хотят видеть участники опроса ни в мужчинах, ни в женщинах — неряшливость, легкомысленность и неразборчивость в связях.

Опрос проведен 21−27 марта 2019 года по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом. Опрошены 1600 человек в в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство женщин в Российской Федерации ценят в представителях противоположного пола ум, способность хорошо зарабатывать и порядочность.

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