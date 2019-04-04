Москва, 4 апреля, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Инициатива правительства России в будущем выдавать материнский капитал при рождении первого ребёнка явно поднимет уровень популярности властей и, безусловно, повлияет на тренд рождаемости, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

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«Несомненно — это первый шаг правительства России по увеличению рождаемости, но это намекает на новый социальный план, особенно в рамках поручений президента РФ Владимира Путина, данных во время оглашения послания Федеральному собранию», — полагает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в эфире телепередачи «60 минут» заявила, что не исключает, что материнский капитал в будущем будут выдавать при рождении первого ребёнка.

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