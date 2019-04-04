Москва, 4 апреля, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Закон, направленный на упрощение сбора налогов и налоговой отчетности, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Закон устанавливает новые правила для уплаты налогов на имущество. В частности, теперь будет необязательно подавать декларации по имущественному и транспортному налогу. Нововведение коснется отчетов за 2019 год.

Инициатива также вводит возможность для граждан подавать единую налоговую отчетность по имущественным налогам, причем не только в налоговую по месту регистрации, но и в любое друге отделение ФНС.

Изменения также коснутся пенсионеров. Теперь льготы, которые им предназначены в части земельного и имущественного налогов для пенсионеров, а также лиц предпенсионного возраста, будут оформляться автоматически. Другими словами, пенсионерам не придется собирать документы и подтверждать, что они относятся к такой категории граждан, — данные о предназначающейся им льготе ФНС будет учитывать самостоятельно.

Закон также вводит новые правила в отношении представителей бизнеса. Так, индивидуальные предприниматели получат новые правила расчета подоходного налога — он будет рассчитываться не на основе авансовых платежей от предполагаемого дохода за год, а исходя из фактических доходов ИП. Другими словами, все ИП смогут применять упрощенную систему налогообложения.

Ко второму чтению в документе также появилась возможность для компаний оформить инвестиционный вычет. Так, юрлицо, которое вложило средства в строительство объектов инфраструктуры, относящихся к госсобственности, может претендовать на такой вычет. Причем его размер может составить 85% расходов на объект с налога на прибыль, ушедшего в регион, и 15% — с налога на прибыль, отчисляемого в федеральный бюджет.

Кроме того, ко второму чтению профильный комитет также отменил исключения для налогообложения весельных и моторных лодок, мощностью до 5 л. с. Сегодня в Налоговом кодексе прописано, что такие средства передвижения не облагаются налогом, — закон предлагает исключить эту норму.

Кроме того, в документе ко второму чтению также появились поправки, связанные с социальной сферой. Их предложила группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Так, закон устанавливает ограничение для роста налога, исчисляемого по кадастровой стоимости. Так, коэффициент их соотношения должен составлять 1,1, то есть земельный налог сможет расти не больше чем на 10% за год. При этом такие нормы будут иметь обратную силу и затронут налоги, уплачиваемые в 2018 году.