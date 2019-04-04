Москва, 4 апреля, 2019, 11:04 — ИА Регнум. Закон о вводе прямого запрета на размещение хостелов и оказание гостиничных услуг в многоквартирных жилых домах Госдума приняла в итоговом, отредактированном варианте после согласования с Совфедом, передаёт корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.

sabrinayrafa Указатель на хостел

Речь идёт об инициативе, которую Госдума ранее уже принимала в третьем чтении 6 марта. За такое решение тогда проголосовали депутаты всех фракций Госдумы. Однако затем сенаторы выступили против вступления закона в силу сразу после публикации и не одобрили закон. В итоге, парламентарии собрали Согласительную комиссию, которая должна была найти компромиссный вариант документа для принятия.

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В частности, сенаторы предлагали запустить закон в действие с 1 января 2020 года, чтобы у представителей бизнеса была возможность оформить все необходимые документы. Депутаты в свою очередь отмечали, что размещать хостелы в жилых домах и сегодня запрещено, поэтому откладывать вступление закона в силу нельзя. Кроме того, отмечали представители профильного комитета, инициатива находилась на рассмотрение четыре года и за это время бизнес мог переоформить все необходимые документы, чтобы работа их хостелов была в рамках закона.

В качестве компромисса Госдума предложила отложить вступление закона в силу до 1 июля 2019 года. Как отмечали члены Согласительной комиссии, если бы сенаторы не поддержали такое решение, то депутаты готовы были идти на преодоление вето. Сенаторы не согласились, но предложили другой вариант — нормы закона должны вступить в силу с 1 октября 2019 года. Депутатов такой вариант не устроил и работа Согласительной комиссии была окончена 29 марта.

Однако затем, 1 апреля, Совет Думы принял решение продлить работу комиссии и провести ещё одно заседание. В итоге большинство депутатов согласились с сенаторами. Закон вступит в силу с 1 октября 2019 года. Между тем представители оппозиционных фракций выступили против такого компромисса, настаивая на преодолении вето.

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Согласие депутатов и сенаторов по итоговому тексту документа было необходимо, отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы не встречаем никого, кто бы хотел, чтобы в его подъезде, на лестничной клетке, над его квартирой или рядом располагался хостел», — сказал Володин.

При этом хостелы в России полностью не запрещаются, бизнес можно организовать на первом этаже с отдельным входом.