Ташкент, 4 апреля, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, регламентирующее развитие химической промышленности, повышение ее инвестиционной привлекательности и расширение объемов привлечения прямых иностранных инвестиций в диверсификацию отрасли, следует из обнародованного документа.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

Документом утверждена Программа развития химической промышленности на 2019−2030 годы, предусматривающая реализацию 31 инвестиционного проекта расчетной стоимостью 12,1 миллиарда долларов, в том числе 1,7 миллиарда долларов за счет прямых иностранных инвестиций и кредитов.

Программа направлена на модернизацию, расширение действующих и создание новых энергоэффективных мощностей по производству азотных, фосфорных, калийных и сложных минеральных удобрений, в том числе на базе АО «Навоиазот», АО «Самаркандкимё», АО «Ферганаазот», АО «Кукон суперфосфат заводи», АО «Аммофос — Максам», ООО «Дехканабадский калийный завод», а также в городе Янгиере Сырдарьинской области и Тамдынском районе Навоийской области.

Также программа предусматривает создание совместно с АО «Узбекнефтегаз» новых производств по выпуску полимерной продукции, в том числе полиэтилентерефталата (ПЭТ), поливинилхлорида (ПВХ), синтетического каучука, полистирола, полиуретана, полиола, акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС) пластика, полиакрилонитрила (ПАН), с участием ведущих иностранных компаний и применением передовых технологий и современных инновационных разработок.

«Согласиться с предложениями АО «Узкимёсаноат» (Узхимпром), Агентства по управлению государственными активами, министерства экономики и промышленности, министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан о реализации долей государства и АО «Узкимёсаноат» в уставном капитале хозяйственных обществ», говорится в постановлении.

Доля государства будет реализована путем проведения прямых переговоров с потенциальными инвесторами с условием принятия ими инвестиционных и социальных обязательств.

В частности, на торги будут выставлены 60,35% процента государственных акций и 39,65% акций АО «Узкимёсаноат» в уставном капитале АО «Самаркандкимё» (Самаркандхимия) по «нулевой» выкупной стоимости с условием организации современного экологически безвредного производства химической продукции, 51% доли АО «Узкимёсаноат» в уставном фонде ООО «Кунградский содовый завод» по рыночной стоимости с условием привлечения инвестиций для расширения производственных мощностей предприятия с 200 до 450 тысяч тонн в год и выпуска новых видов продукции и ряд других предприятий.

Контроль за исполнением постановления возложен на премьер-министра Узбекистана, его заместителя и заместителя советника президента республики.